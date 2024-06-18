Путин посетил креативный кластер «Квартал Труда» в Якутске

Президент РФ Владимир Путин в рамках рабочего визита в Якутию посетил в столице региона креативный кластер «Квартал Труда», где представлены достижения ИТ и креативной отраслей, а также промышленная продукция, отправляемая в зону СВО.
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