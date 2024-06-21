Страшные сны иногда сбываются! Как близкие "автократы" начисто нарушили покой Коллективного Запада!

2 дня назад 1,9K прочитали Конечно, ни один из западных писак-журналистов, что соревнуются сейчас в написании громких заголовков для своих публикаций на первых полосах ведущих мировых СМИ, не читал программную статью российского президента и не пытался вникнуть в суть этого визита.