Ядовитые каракурты стали захватывать Центральную Россию

Центральную Россию атакуют каракурты. Все чаще в регионах фиксируют укусы ядовитых пауков, рассказала изданию RT доцент кафедры поликлинической и социальной педиатрии ИНОПР Пироговского университета Наталья Миропольская.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии