Punchbowl News: “House Democrats still have 40 lawmakers who have paid 50% or less of their dues to the DCCC, even as party leaders threaten repercussions against those who don’t support the party committee.
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