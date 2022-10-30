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Минувшей ночью в столице было тепло почти как в июне

Минувшей ночью в столице было тепло почти как в июне

В ночь на предпоследний октябрьский день на московских метеостанциях зафиксировали температуру в 9,7 и даже ровно в десять градусов тепла по Цельсию, следует из информации «РИА Новости» со ссылкой на данные метеорологов.

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