Минувшей ночью в столице было тепло почти как в июне

В ночь на предпоследний октябрьский день на московских метеостанциях зафиксировали температуру в 9,7 и даже ровно в десять градусов тепла по Цельсию, следует из информации «РИА Новости» со ссылкой на данные метеорологов.
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