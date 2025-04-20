«Заехать хотя бы в первую пятерку». Ландо Норрис – о шансах на прорыв после аварии

«Заехать хотя бы в первую пятерку». Ландо Норрис – о шансах на прорыв после аварииMcLarenЛидер чемпионата Ландо Норрис начнёт гонку Формулы 1 в Саудовской Аравии с десятого места после аварии накануне в квалификации.