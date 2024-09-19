Абсолютный рейтинг
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Абсолютный рейтинг

23 679 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий
    К гадалке не ходи - дадут. Ведь Песков - "любимая жена" Путина.Расходы - ваши, п...
  • Семен Демин
    Да, дела хреновые.По складу в Тороп...
  • Валерий Козьменко
    Ну и что, кто нибудь ответит за это,?а президент опять не в курсе? ответ какой будет?да не какой, как качали им ресур...По складу в Тороп...

"Чо молчим - как в Рязани вам?" Как наказали 70 южан за лезгинку на дороге

"Чо молчим - как в Рязани вам?" Как наказали 70 южан за лезгинку на дороге

Полиция, похоже, просыпается! Нет, ну ведь могут, когда захотят! Раньше - то предпочитали не вмешиваться, то южане их, можно сказать, "строили", но вот в Рязани, где представители народов Кавказала решили произвести очередной культурный обмен, с ними обошлись на удивление жестко! А начиналось все с того, что жителям одной из рязанских улиц ночью было не до сна.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений Сорокин
Ёптыть! Да неужели процесс пошёл?!  Вот только надолго ли....😕
Ответить
1 час.
Alexander Krysov
Вы думали, что они потому ведут себя подобающе на родине потому, что хорошо воспитаны??? Да нет, просто потому что воспитаны на страхе неминуемого наказания. Вырвавшись за пределы начинают мстить окружающим за свой страх. Неотвратимость наказание главный воспитатель для очень большой категории людей.
Ответить
42 мин.
Владимир Воюшин
Пора по всей стране так сделать, чтобы сидели как мышки и кавказцы и азиаты! А Госдуме задуматься, эта партия ЕР себя дискредитировала! Я им не верю и не поверю, поезд ушёл, надо раньше было быть с народом, теперь вы сами по себе, как минимум до выборов, а там до свидания! Моё такое личное отношение и недоверие!
Ответить
11 мин.

Картина дня

наверх