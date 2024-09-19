Полиция, похоже, просыпается! Нет, ну ведь могут, когда захотят! Раньше - то предпочитали не вмешиваться, то южане их, можно сказать, "строили", но вот в Рязани, где представители народов Кавказала решили произвести очередной культурный обмен, с ними обошлись на удивление жестко! А начиналось все с того, что жителям одной из рязанских улиц ночью было не до сна.
"Чо молчим - как в Рязани вам?" Как наказали 70 южан за лезгинку на дороге
Комментарии
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Евгений Сорокин
Ёптыть! Да неужели процесс пошёл?! Вот только надолго ли....😕
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1 час.
Alexander Krysov
Вы думали, что они потому ведут себя подобающе на родине потому, что хорошо воспитаны??? Да нет, просто потому что воспитаны на страхе неминуемого наказания. Вырвавшись за пределы начинают мстить окружающим за свой страх. Неотвратимость наказание главный воспитатель для очень большой категории людей.
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42 мин.
Владимир Воюшин
Пора по всей стране так сделать, чтобы сидели как мышки и кавказцы и азиаты! А Госдуме задуматься, эта партия ЕР себя дискредитировала! Я им не верю и не поверю, поезд ушёл, надо раньше было быть с народом, теперь вы сами по себе, как минимум до выборов, а там до свидания! Моё такое личное отношение и недоверие!
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11 мин.
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