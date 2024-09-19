"Чо молчим - как в Рязани вам?" Как наказали 70 южан за лезгинку на дороге

Вы думали, что они потому ведут себя подобающе на родине потому, что хорошо воспитаны??? Да нет, просто потому что воспитаны на страхе неминуемого наказания. Вырвавшись за пределы начинают мстить окружающим за свой страх. Неотвратимость наказание главный воспитатель для очень большой категории людей.

Владимир Воюшин

Пора по всей стране так сделать, чтобы сидели как мышки и кавказцы и азиаты! А Госдуме задуматься, эта партия ЕР себя дискредитировала! Я им не верю и не поверю, поезд ушёл, надо раньше было быть с народом, теперь вы сами по себе, как минимум до выборов, а там до свидания! Моё такое личное отношение и недоверие!