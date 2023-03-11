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TG-канал «Украина.ру»: пятичасовой визит Байдена в Киев обошелся украинским налогоплательщикам в 60 млн гривен

TG-канал «Украина.ру»: пятичасовой визит Байдена в Киев обошелся украинским налогоплательщикам в 60 млн гривен

Произошедший в прошлом месяце пятичасовой визит президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Киев стоил украинским налогоплательщикам 60 млн гривен.

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