Игорь Гросу ответил на обвинения по поводу трудоустройства его супруги в Министерство образования

Председатель парламента Республики Молдова Игорь Гросу отреагировал на критику в связи с назначением его супруги на работу в Министерство образования, заявив, что она является профессионалом в области инклюзивного образования.
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