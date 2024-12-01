Россиянин на деньги BMW купит дроны для участников СВО

Россиянин, который отсудил у немецкого автоконцерна BMW 300 миллионов рублей, решил направить половину этой суммы на покупку дронов для бойцов, участвующих в специальной военный операции (СВО) на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии