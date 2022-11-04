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Касаткина выйдет в полуфинал итогового, если обыграет Гарсия в третьем раунде группового этапа

Дарья Касаткина сохранила шансы на выход в полуфинал итогового турнира WTA за счет победы над Кори Гауфф во втором раунде группового этапа (7:6, 6:3).

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