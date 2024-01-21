Поздравляем победителей областного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам.

С 8 по 12 января в Могилеве состоялся областной этап республиканской олимпиады по учебным предметам.В третьем этапе в составе команды Бобруйского района приняли участие 8 учащихся учреждений общего среднего образования: 6 учеников из Телушской СШ, двое - из Туголицкой СШ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии