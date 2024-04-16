Захарова: СБ ООН должен был осудить атаку Израиля на консульство Ирана в Дамаске

Ситуацию нельзя провоцировать для дальнейшей эскалации Совет Безопасности ООН должен был осудить атаку Израиля на генеральное консульство Ирана в Дамаске, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
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