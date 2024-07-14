Трамп выступил с заявлением после ранения на митинге в Пенсильвании

Он выразил соболезнования семье погибшего на митинге человека Экс-президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети X официальное заявление после стрельбы на митинге, в котором он возмутился возможностью такого происшествия в Штатах.
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