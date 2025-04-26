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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эвандер Кэйн забил «Лос-Анджелесу» в 3-м матче серии – 1-я шайба с мая прошлого года. «Кингс» неудачно взяли просмотр и через 10 секунд пропустили решающий гол в меньшинстве

Форвард «Эдмонтона» сравнял счет в третьем периоде третьего матча серии первого раунда Кубка Стэнли против «Кингс» (7:4, 1-2).

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