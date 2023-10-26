Суд в Польше утвердил решение об отмене штрафов «Газпрому»

Апелляционный суд Польши отменил решение президента Управления по конкуренции и защите прав потребителей (UOKiK) о наложении штрафа на российский «Газпром» и его партнеров, которые строили газопровод «Северный поток — 2».
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