iPhone 16 Pro: есть ли смысл менять смартфон? Мнение экспертов Ольга ВайленкоКомпания Apple продолжает удерживать внимание миллионов пользователей по всему миру, выпуская свои новинки ежегодно.
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