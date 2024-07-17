В Перу обсудили возможность участия в выборах экс-диктатора Фухимори

Политические дебаты, которые перешли в правовое поле, о том, имеет ли бывший президент Перу Альберто Фухимори право участвовать в выборах, начались в Перу после его официального объявления о намерении баллотироваться на пост президента.
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