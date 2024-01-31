5 вкусных сытных блюд, которые можно приготовить в горшочках

С мясом, картошкой, овощами, морепродуктами, фруктами и ягодами, творогом и сыром – блюда в горшочках, настолько вкусные и аппетитные, что хочется готовить их на постоянной основе, экспериментируя с приправами и сочетанием различных ингредиентов.