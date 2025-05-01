Майские в Крыму

Врачи предполагают не только травмы в горах, но и аварии на дорогах в связи с наплывом туристов. Об этом рассказал директор крымского центра медицины катастроф (в который входят станции Скорой помощи) Сергей Олефиренко.
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