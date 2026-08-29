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Голос Мордора: Урсула залезла в карманы

Голос Мордора: Урсула залезла в карманы

Урсула фон дер Ляйен нашла в Европе много денег. Очень много денег, но есть один нюанс Изображение сгенерировано ИИ | ИА «News Front» Как вы знаете, с бюджетами в Европе сейчас не просто.

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