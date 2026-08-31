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«Три кита» вместо «семи столпов»: Шохин предложил новую формулу экономики России

«Три кита» вместо «семи столпов»: Шохин предложил новую формулу экономики России

Шохин предложил сократить «семь столпов» экономической модели до трех направлений.Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил упростить концепцию будущей экономической модели России, сведя ранее сформулированные «семь столпов» к трем ключевым направлениям.

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