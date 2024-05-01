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Польша заговорила о ядерном оружии на своей территории: НАТО втягивается в новую гонку вооружений?

Польша заговорила о ядерном оружии на своей территории: НАТО втягивается в новую гонку вооружений?

«Если наши союзники решат разместить ядерное оружие на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы», — заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью местному изданию Fakt.

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