Польша заговорила о ядерном оружии на своей территории: НАТО втягивается в новую гонку вооружений?

«Если наши союзники решат разместить ядерное оружие на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы», — заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью местному изданию Fakt.
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