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Царьград

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Тимофей Баженов объяснил, как адреналин помогает в опасностях

Тимофей Баженов объяснил, как адреналин помогает в опасностях

В программе «Как устроен мир» Тимофей Баженов рассказал о роли адреналина и норадреналина в адаптации человека к опасным ситуациям.

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