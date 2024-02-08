Популярный мемкоин Shiba Inu (SHIB) потерял критическую поддержку

Популярный мем-токен Shiba Inu упал ниже критического уровня поддержки в $0.000009. Это снижение представляет потенциальную точку разворота актива и теперь следующий критический уровень поддержки стал центром внимания обозначен ярко-синей линией на торговом графике.
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