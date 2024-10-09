Песков опроверг, что Путин говорил по телефону с Трампом 7 раз с января 2021-го

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг, что российский лидер Владимир Путин говорил по телефону с Дональдом Трампом 7 раз с января 2021 года, когда республиканец покинул должность главы Соединенных Штатов.
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