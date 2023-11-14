Минобороны Украины: сообщения о возможных увольнениях среди командования ВСУ ложны

Сообщения о возможных увольнениях среди командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) якобы ложны. Высшие эшелоны украинской армии, согласно утверждению оборонного ведомства киевского режима, работают в штатном режиме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии