Депутат Лантратова: «демонические» иностранные игрушки вредят детской психике

Игрушки зарубежных компаний сейчас занимают до 70% полок в магазинах детских товаров в России. Они не всегда добрые по смыслу и безопасные для детской психики, такие игрушки размывают границы между добром и злом, что мешает детям формировать адекватную систему ценностей, цитирует RT депутата Яну Лантратову.