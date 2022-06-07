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Байден и саудиты

Байден и саудиты

«Джо Байден посетит Саудовскую Аравию, чтобы добиться снижения цен на нефть и наказать Россию». Так западные СМИ описывают вероятный визит президента США на Ближний Восток.

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