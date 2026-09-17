Суровикин вернулся в Москву в ту же ночь, когда по Киеву и Одессе ударили Калибры, Цирконы и Х-23

Ночью по Киеву, Одессе, Запорожью и мостам Затоки с Маяками работали Калибры с моря, Цирконы, Х-23 и сотни дронов.
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