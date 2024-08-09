Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 523 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара
    Кто-то очень подставляет нашего президента!!! Вопросов у народа очень много к Мин обороны, к Генштабу..... Оставить к...Маски сорваны, Ба...
  • Лилия Христинкова
    Нет слов,когда уже командование начнёт анализировать противника до прилётов,а не после...Атака по колонне ...
  • Александр Денисов
    Вот такой новогодний подарок нам от Борька-алкаша..."Он увидел своего...

У берегов Йемена с помощью дрона атаковано торговое судно

У берегов Йемена с помощью дрона атаковано торговое судно

Об ущербе и травмах экипажу не сообщаетсяБеспилотник атаковал торговый корабль у берегов Йемена в ночь на 9 августа, сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство Рейтер.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх