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«Справедливая Россия» проходит в Госдуму с 5% голосов

«Справедливая Россия» проходит в Госдуму с 5% голосов

Партия «Справедливая Россия» получила 5% голосов на выборах в Госдуму по итогам обработки 96,95% протоколов.

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