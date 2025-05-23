Медвежий угол
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Медвежий угол

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Почётную передачу туалета устраивают школьники по всей стране, от которой родители хватаются за голову. Что это значит?

Почётную передачу туалета устраивают школьники по всей стране, от которой родители хватаются за голову. Что это значит?

Avia.pro - СМИ По школам России прокатился новый тренд, который заставляет родителей хвататься за голову, а учителей — за журналы.

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Комментарии
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ПавелЗзаварзин
&quot;Детей наказывать нельзя, это травмирует их психику&quot;. Доучили, довоспитывали... Бить их нужно розгами и не разрешать плакать (разрешить стирать обоссаные штаны).
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4 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Чтобы вырастить дебила его нужно оберегать от воспитания и труда!
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3 час.
А
Алексей
Первые результаты реформы школьного образования. То ли ещё будет ...
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1 час.
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