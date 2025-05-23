Почётную передачу туалета устраивают школьники по всей стране, от которой родители хватаются за голову. Что это значит?

Avia.pro - СМИ По школам России прокатился новый тренд, который заставляет родителей хвататься за голову, а учителей — за журналы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Мамаша в хиджабе подошла сзади и двинула чужого ребенка на детской площадке в Тюмени с ноги. Что с ней будет?
- На пределе. Русские не смогли стерпеть новую выходку чиновника: "Где ГОСТ патриотизма и вклада в СВО?!"
- «Никаких жён, мужей, бабушек, дедушек и детей»: Бастрыкин предложил бизнесменам, которые не могут жить без мигрантов, взять все издержки на себя
Свежие комментарии