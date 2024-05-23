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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Гуляш из говядины в пряном томатном соусе с ароматной свежей зеленью и кускусом

Ингредиенты: Паста томатная — 30 гр Говядина мякоть брусок — 300 гр Орех мускатный — 1 гр Кориандр молотый — 1 гр Кускус — 150 гр Зира молотая — 1 гр Чеснок свежий — 2 зубчик Кинза свежая — 10 гр Огурцы свежие 80-120 гр Мука пшеничная — 12 гр Сок лайма восстановленный — 5 […].

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