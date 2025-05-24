Тряпичные игрушки Fetastyle: глядя на них, не получается удержаться от улыбки и воспоминаний о детстве

Из недорогих натуральных материалов Татьяна из Великого Новгорода делает занятных кукол. Она использует одну выкройку с небольшими дополнениями, но благодаря проработанным деталям игрушки получаются непохожими друг на друга.
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