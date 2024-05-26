Как чехи освобождались от нацистской оккупации 15 мая 1945 года. Чехословакия. Этнические немцы — коренные жители Праги, выселенные из своих домов на Площади Штроссмайера Чехословакия была одним из первых государств Европы ставшая жертвой германской экспансии.