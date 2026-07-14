Ученые УрФУ нашли способ превратить отходы винограда в эликсир молодости

Химики Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с коллегами из Бангладеш разработали методику сушки виноградных выжимок, позволяющую продлить срок хранения сырья без значительной потери полезных свойств.
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