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Ученые УрФУ нашли способ превратить отходы винограда в эликсир молодости

Химики Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с коллегами из Бангладеш разработали методику сушки виноградных выжимок, позволяющую продлить срок хранения сырья без значительной потери полезных свойств.

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