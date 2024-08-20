Американская разведка заявила, что Иран пытался взломать штаб Трампа

Иранская сторона якобы пыталась вмешаться в ход президентских выборов в Соединенных Штатах. Такое заявление содержится в совместном заявлении Федерального бюро расследований (ФБР), аппарата директора Национальной разведки и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США.