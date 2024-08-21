В отделах полиции в Петербурге начались следственные действия: причиной стал инцидент с "Русской общиной"

Следователи СК пришли уже в три отдела полиции Петербурга в связи с уголовным расследованием.Следователи СК России по Петербургу пришли в 35-1 отдел полиции в Приморском районе и два других в связи с расследованием инцидента о незаконном задержании активистов "Русской общины".