Бастрыкин потребовал доклад о мошенничестве с жильем на 20 млн

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СК по Нижегородской области представить доклад по фактам мошенничества с недвижимостью, озвученным в эфире федерального телеканала.
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