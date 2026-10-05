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Царьград

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США передали Эстонии 13 дронов для усиления охраны границы

США передали Эстонии 13 дронов для усиления охраны границы

США передали Эстонии 13 дронов Skydio X10D для усиления охраны границы. Посол США Роман Пипко заявил, что это подтверждает поддержку Вашингтоном безопасности Эстонии.

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