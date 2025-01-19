Сестра Жанны Фриске рассказала, что стало с ее квартирами в Москве и Майами

Московская квартира певицы Жанны Фриске досталась ее семье, но родственники не стали там жить. От жилья в Майами бывшая солистка «Блестящих» избавилась много лет назад, сообщила ее младшая сестра Наталья в Instagram*.
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