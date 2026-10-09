The purpose of the Armed Forces of Ukraine near Tver became known: a unique chemical plant caught fire

After the night raid of the Ukrainian Armed Forces on A fire broke out in the Tver region at a factory in the village of Redkino, said the governor of the region Vitaly Korolev.
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