Суровое очарование советских автобусных остановок глазами канадского фотографа

После успешного выхода первой книги, которая помимо любви поклонников завоевала и благосклонность критиков, канадский фотограф Кристофер Хервиг (Christopher Herwig) вновь вернулся на территории стран, некогда входивших в СССР, в поисках фантастических дизайнов автобусных остановок.