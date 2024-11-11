Суровое очарование советских автобусных остановок глазами канадского фотографа

После успешного выхода первой книги, которая помимо любви поклонников завоевала и благосклонность критиков, канадский фотограф Кристофер Хервиг (Christopher Herwig) вновь вернулся на территории стран, некогда входивших в СССР, в поисках фантастических дизайнов автобусных остановок.
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