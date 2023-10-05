Командование ВСУ под Соледаром уничтожено: Россия впервые применила полуторатонную бомбу втрое мощнее «Кинжала»

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
БРАВО....
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12 час.
НК
Ннгнатадбч Кктах
Уныли!!
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12 час.
Людмила Лиханова
Это далеко не все. В рукаве еще достаточно &quot;сюрпрАйзов для фашистов и их хозяев.
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1 час.

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