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Почему мужчин привлекает женская грудь?

Почему мужчин привлекает женская грудь?

Женская грудь — символ женственности и олицетворение материнства. Она считается одной из самых привлекательных частей женского тела и главным объектом сексуального влечения.

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Комментарии
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Влдимир
Прочёл труды учёных и их исследование. И что? да всё намного проще. Мужики от рождения хотят женской груди7 В начале как источник питания, а за годы взросления желание иметь сию красоту части дамского тела как свою собственность. А то что то наковыряют в своих умишках и думают, я же учёный, посему и прав. от того что сей ум непонятен как и многое. А женская красота будет для нормальных мужиков всегда привлекательна. Толи ягодки, толи любимое питание, ну и другие части анатомического тела самой матери земли, таковыми являются для мужиков дамы.
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