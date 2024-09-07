Почему мужчин привлекает женская грудь?

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Влдимир

Прочёл труды учёных и их исследование. И что? да всё намного проще. Мужики от рождения хотят женской груди7 В начале как источник питания, а за годы взросления желание иметь сию красоту части дамского тела как свою собственность. А то что то наковыряют в своих умишках и думают, я же учёный, посему и прав. от того что сей ум непонятен как и многое. А женская красота будет для нормальных мужиков всегда привлекательна. Толи ягодки, толи любимое питание, ну и другие части анатомического тела самой матери земли, таковыми являются для мужиков дамы.