Жители Смоленска просят привести в порядок дорогу в Корохоткино

Строительный материал для этого уже закуплен Жители деревни Корохоткино, расположенной в Смоленском районе, обратились к местным властям с просьбой решить вопрос плачевного состояния автомобильной дороги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии