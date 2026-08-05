Цель по имени «Упырь» Утром 4 августа в посёлке Большой Исток под Екатеринбургом сгорел Mercedes. Дот.
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Цель по имени «Упырь» Утром 4 августа в посёлке Большой Исток под Екатеринбургом сгорел Mercedes. Дот.
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