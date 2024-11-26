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Терапевт дала советы по борьбе с гипергидрозом

Терапевт дала советы по борьбе с гипергидрозом

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова рассказала «Известиям» 26 ноября о причинах возникновения гипергидроза, о его потенциальной опасности и методах лечения.

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