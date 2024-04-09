Съевший 70 млн бюджетных рублей «Болховкин луг» под Орлом грозит бедой

Жительница Болхова Елена Романова прислала депутату областного Совета Виктору Макарову видео нынешнего состояния представленной с большой помпой в прошлом году новой общественной территории отдыха «Болховкин луг».
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