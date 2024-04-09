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Съевший 70 млн бюджетных рублей «Болховкин луг» под Орлом грозит бедой

Съевший 70 млн бюджетных рублей «Болховкин луг» под Орлом грозит бедой

Жительница Болхова Елена Романова прислала депутату областного Совета Виктору Макарову видео нынешнего состояния представленной с большой помпой в прошлом году новой общественной территории отдыха «Болховкин луг».

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